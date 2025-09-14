訳もなく悲しかったり、何もやる気が起きなかったりするような症状が長期間出るのが、うつ病の特徴です。うつ病の治療には薬を使うこともあることを知っていますか。精神に効くお薬と聞いて、漠然と怖いイメージを抱く方もすくなくないでしょう。そこで本記事では、抗うつ薬の副作用についてご紹介していきます。薬の種類や治療方法についても併せて解説しているので、うつ病治療に踏み出す第一歩にしていただけますと幸いで