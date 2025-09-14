大橋和也と渋谷凪咲の“ナニワコンビ”がドラマ初共演となった『リベンジ・スパイ』。本作は兄の死の真相を追うためにスパイとなった青年・菅原優我（大橋）と、ターゲットの社長令嬢・藺牟田花（渋谷）を中心に描かれる禁断の“スパイ・ラブコメ”だ。9月13日（土）に放送された最終話では、優我と花が花火や水族館などさまざまなデートを楽しむ様子が描かれた。（※以下、最終話のネタバレがあります）【映像】最高にときめく「