ザンクト・パウリは12日、MFニック・シュミットとプロ契約を締結したことを発表した。日本人の母とドイツ人の父を持つシュミットはドイツ生まれドイツ育ちで、2015年からザンクト・パウリのアカデミーに所属。昨年10月にU-18日本代表入りを果たすと、今年2月にはU20アジアカップを戦ったU-20日本代表メンバーに選出されていた。今季はザンクト・パウリのセカンドチームでここまで6試合に出場し、ブンデスリーガを戦うトップチ