ブラックバーンに加入したMF森下龍矢が13日、チャンピオンシップ第5節のワトフォード戦で移籍後初ゴールを決めた。アシストはFW大橋祐紀が記録しており、イングランドで日本人ホットラインが開通した。 森下はレギア・ワルシャワ(ポーランド1部)でプレーした昨季、公式戦で14ゴール14アシストを記録して今季もポーランドリーグで1得点。8月下旬にブラックバーンへの移籍が決まり、第4節のノリッジ戦(●0-2)でブラックバーンデ