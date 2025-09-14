真実子さん（仮称）は、毎年欠かさず受けていた乳がん検診で「要精密検査」の通知を受け、針生検や画像検査の結果、2024年春に乳がんと診断されました。自覚症状やしこりはなく「まさか自分が」と大きなショックを受けながらも、早期に治療へと進む決断をしました。乳房部分切除や放射線治療を経て現在は服薬を続けながら仕事に復帰し、家族や職場の支えを力に生活を送っている真実子さんに、乳がんと向き合った体験を語っていただ