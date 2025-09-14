県公安委員会は暴力団対策法に基づき下関市に本部を置く指定暴力団七代目合田一家の代表者が変わり新たに八代目の体制になったと官報に公示しました。合田一家の新たな代表者＝総長になったのは下関市の暴力団＝元五代目小桜組の朴鐘吉組長です。県警によりますと下関市竹崎町に本部を置く合田一家は県内全域と熊本県の合わせて16組織およそ30人の組員で構成された県下最大勢力の暴力団です。ことし5月23日に継承式を行い朴鐘吉総