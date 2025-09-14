◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間14日、オラクル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手がジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に今季最長飛距離の49号ホームランを放ちました。3点を追って迎えた3回の第2打席、先頭打者としてバッターボックスに立った大谷選手。ジャイアンツ先発のローガン・ウェブ投手が投じた92.1マイル（約148.2キロ）のシンカーを振り抜くと、センターへ高く上がった打球は49号ソロホームラ