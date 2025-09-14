【全国の天気】北日本から西日本は、日本海側を中心に雨が降り、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。太平洋側は晴れ間が出そうです。【全国の予想最高気温】東北南部から九州の太平洋側は33℃前後の所が多いでしょう。9月とは思えない暑さに加えて、湿度が高く蒸し暑くなりそうです。【全国の週間予報】大阪から那覇です。あす敬老の日から17日にかけては、おおむね晴れるでしょう。週の後半は、雲が広が