ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１４日、ＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」に出演し、２日に肺炎のために９０歳で亡くなった俳優吉行和子さんに感謝するとともに、冥福を祈った。安住アナは冒頭近くで吉行さんの訃報に触れ、生前、吉行さんが同番組に何度か出演したことを振り返った。その中から、懐かしいシーンを放送した。吉行さんが料理をしないことに安住アナが触れ、「トースト好きなんですよね。でも、トースター