2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で見上愛と共にW主演を務める上坂樹里。20歳の誕生日を迎えた7月14日には1st写真集『日日是好日』(幻冬舎)を発売した。上坂にインタビューし、写真集にまつわるエピソードや20代で挑戦したいことなどを聞いた。上坂樹里撮影:蔦野裕○20歳になる節目で夢だった写真集を発売「すごく幸せ」1st写真集『日日是好日』のロケ地は、長崎県の五島列島。豊かな自然、歴史、文化が共存する土地