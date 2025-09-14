大分県は9月27日、大分県移住セミナー「Fun! Fan! OITA 働くも、暮らすも大分から!」を、dot.(福岡市中央区)で開催する。時間は14時〜16時30分。Fun! Fan! OITA 働くも、暮らすも大分から!同イベントでは、大分県への移住を考える人に向け、大分の自然と温泉の魅力や、移住してスキルを磨いた人々の体験談を紹介する。​「大分の自然と温泉から学ぶ、ライフスタイルのヒント」では「大分の自然環境と温泉を活用したリフレッシ