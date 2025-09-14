「ザ・ノンフィクション」など多数のメディアに出演し、歯に衣着せぬアドバイスで大きな注目を集める植草美幸さん。【写真】若かりし日の母・植草美幸さんの珍しいジーンズ姿と、ダブルピースではしゃぐかわいすぎるれいあさんその“カリスマ婚活アドバイザー”が代表を務める結婚相談所マリーミーで、同じく婚活アドバイザーとして働いているのが一人娘の植草れいあさん。娘から見た美幸さんはどんな母親だったのか、母から受