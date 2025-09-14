「白髪ぼかしは、特に40代以降の女性にとって、白髪を自然に目立たなくしながら、全体としておしゃれな印象を叶えます。白髪を『隠す』のではなく、『ぼかして活かす』という新発想が、ヘアカラーのトレンドとして注目されています」【写真】ハイライトでエレガントかつ若々しい印象に変身そう話すのは、美容トレンドに詳しい「ホットペッパービューティーアカデミー」研究員の田中公子さん。年齢による悩みを隠さずに活かす時代