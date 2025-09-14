〈母は“カリスマ婚活アドバイザー”植草美幸→友達の家へは常に手土産→大学生でも門限8時…植草れいあが振り返る母の「厳しかった」教育方針〉から続く「ザ・ノンフィクション」など多数のメディアに出演し、歯に衣着せぬアドバイスで大きな注目を集める植草美幸さん。【写真】若かりし日の母・植草美幸さんの珍しいジーンズ姿と、ダブルピースではしゃぐかわいすぎるれいあさんその“カリスマ婚活アドバイザー”が代表を務め