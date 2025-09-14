９月１４日の阪神２Ｒ・２歳未勝利（芝１４００メートル＝１０頭立て）は、オープン馬ゾンニッヒの半弟で川田将雅騎手騎乗のダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックアンドモルタル）が好位から押し切り、デビュー３戦目で初勝利を挙げた。これで川田騎手は史上７人目となるＪＲＡ通算２２００勝を達成した。勝ち時計は１分２０秒７（良）。課題だったスタートをしっかりと決め、道中は４番手。直線に入る