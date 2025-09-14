◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場し、３点を追う３回先頭の２打席目に、今季チーム最長となる飛距離４５４フィート（約１３８メートル）の特大４９号ソロを中堅に運んだ。先発したカーショーは、３回６７球を投げ、５安打４失点で降板。