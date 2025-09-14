【モデルプレス＝2025/09/14】俳優の大沢たかおが9月14日、フジテレビ系「ボクらの時代」（毎週日曜7時〜）に出演。SNS上で流行した「大沢たかお祭り」について言及した。【写真】SNS上でバズった大沢たかおの王騎将軍 ◆大沢たかお「大沢たかお祭り」に言及大沢が映画「キングダム」シリーズで演じた“天下の大将軍”こと王騎の、不敵な笑みを浮かべる顔や戦闘シーンの印象的な表情に合わせ、自分の“日常あるある”をユーモアた