◆大相撲秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）西序二段５８枚目の朝阪神（高砂）が黒星発進。東同５８枚目・玄武丸（尾上）に引き落とされ、「いつもどおりの負け方」と肩を落とした。先場所は負け越したが「割り切っている」と前を向いて初日を迎えた。大阪府泉大津市出身で初土俵は２０１６年春場所。大のプロ野球・阪神好きが高じて大阪開催を狙って１８年春場所にしこ名を「朝塩本」から「朝阪神虎吉」に改名。阪神の優