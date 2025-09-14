◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。１打差３位で出たツアー未勝利の金沢志奈（クレスコ）は前半を１バーディー、ボギーなしで通算１０アンダーに伸ばし、単独トップで前半を折り返した。首位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）は２つ落として８アンダー２位。