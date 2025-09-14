東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会第2日が14日、国立競技場で行われた。男子1500メートル予選4組では、東京五輪金メダリストやU20世界記録保持者が敗退する大波乱が起きた。大波乱が起きたのは予選4組だった。ラスト1周を切ったところでU20世界記録保持者のファニュエル・キプコスゲイ・コエチ（ケニア）が転倒。立ち上がって予選通過ラインの6着を狙ったが、12着が精一杯だった。2021年東京五輪の金メダリスト、ヤコブ