〈紙粘土製のうんこで「格闘家」「アイドル」「サラリーマン」のキャラを作る…ガンプラの会社がひねり出した“本気すぎるうんこプラモデル”の衝撃〉から続く「ガンプラ」などを手掛けるBANDAI SPIRITSが7月、「うんこ」をテーマにした商品シリーズ「ウンコスルデイズ」を発売した。紙粘土を固めてうんこを作り、そこにプラ素材のパーツを挿して「格闘家うんこ」「アイドルうんち」「サイバー戦士うんこ」といった様々なキャラク