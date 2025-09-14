この記事の画像を見る2025年8月26日（火）、ダ・ヴィンチWebが主催する「月イチ立ち読み読書の会 Vol.2」が開催されました。本稿では、そのようすをレポートします。▶「月イチ立ち読み読書の会」とは？▶いま注目の新作ミステリをみんなで立ち読み＆担当編集者がゲスト参加！▶参加者の感想をご紹介！▶月イチ立ち読み読書の会で、普段手に取らない本を読むきっかけに▶次回「月イチ立ち読み読書の会