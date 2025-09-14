1954（昭和29）年に起きた「人違いバラバラ殺人事件」。惚れた女性への「ストーカー」行為に始まり、その女性と間違えたという通りすがりの女性を殺して“解体”した男の犯行は、「猟奇的」「変態」などと騒がれた。【実際の写真】「若い女のバラバラ死体」「裸にされ後ろ手に」現場写真とともに大きく報じた当時の地元紙「異常性格」とされた男に見られる強烈な執着心と刹那的な言動、激しい自己顕示欲などは、70年後の現在の犯