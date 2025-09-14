〈「裸にされ縛られ」「胴体、乳房、両足をズタズタに」19歳のうぶな少女を残虐に殺して肥だめに捨てた犯人は…地元警察が見た犯行現場の“惨状”〉から続く1954（昭和29）年に起きた「人違いバラバラ殺人事件」。惚れた女性への「ストーカー」行為に始まり、その女性と間違えたという通りすがりの女性を殺して“解体”した男の犯行は、「猟奇的」「変態」などと騒がれた。【実際の写真】「バラバラ事件ついに解決」犯人の写真と