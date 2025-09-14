〈「女としての価値をなくしてやろう。死んでも動けなくしてやろう」見知らぬ19歳の少女を殺してバラバラにした自称画家（29）の“身勝手すぎる”犯行理由〉から続く1954（昭和29）年に起きた「人違いバラバラ殺人事件」。惚れた女性への「ストーカー」行為に始まり、その女性と間違えたという通りすがりの女性を殺して“解体”した男の犯行は、「猟奇的」「変態」などと騒がれた。【実際の写真】結婚を断られた腹いせに…犯人の