江戸時代の浮世絵師歌川国芳の特別展が須坂市で開かれています。須坂市の田中本家博物館で開かれているのは、江戸時代の浮世絵師歌川国芳の特別展です。歌川国芳が得意とした武者絵、美人画、役者絵の3つのジャンルに分け3枚続きの浮世絵27点が展示されています。初日の13日は浮世絵に詳しい専門家が招かれ、作品について解説しました。田中本家12代当主田中宏和さん「百何十年も前のものが色あせないで残っていたというのが素晴