伊藤園は9月12日、飲食と物販で日本茶の魅力を発信する新コンセプトショップ「茶々水 SASUI 伊藤園」を「ニュウマン高輪」（東京都港区）にオープンする。店舗運営を行う伊藤園フードサービスの唐沢進治代表取締役社長は、10日に行われた内覧会で「羽田空港の次の玄関口という立地から、インバウンドを意識して出店した。飲食・物販共に新しいチャレンジをしており、伊藤園が変わったという面を見せていく」と意気込みを語る。