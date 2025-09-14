ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > チャーリー・カーク氏、暗殺の4日前には参政党に招かれて来日してい… アメリカ 海外の事件・事故 海外・国際ニュース 文春オンライン チャーリー・カーク氏、暗殺の4日前には参政党に招かれて来日していた 2025年9月14日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米保守活動家のチャーリー・カーク氏が講演中に射殺された事件 事件の4日前には参政党に招かれて来日していたとライターがつづった 日本滞在中にCNNのインタビューに応じ、日本の移民問題に言及していたそう 記事を読む おすすめ記事 「正直、ナメてるなと思いました」EXILE・ATSUSHI 橋幸夫さん通夜参列で批判続出の“そっくり芸人”に語った「怒り」 2025年9月12日 16時0分 森香澄、衝撃告白 飛行機隣席男性から受けた“地獄恐怖体験”「Ｘを開いたら…」 2025年9月14日 7時33分 SNSで配信中に視聴者が通報 10代後半少女を誘拐か 無職の男（41）を逮捕 札幌市 2025年9月13日 19時59分 「24時間ゲーム漬け」だった不登校の息子を「信じてあきらめた」親が見た意外な変化 2025年9月13日 17時0分 「アメトーーク！」カメラマンの粋な計らいに反響「僕だけのこだわり」 2025年9月13日 21時49分