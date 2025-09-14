陸上の世界選手権東京大会は大会２日目の１４日に女子マラソンが行われ、学生時代はランニングサークルで活動していた２４歳の異色のランナー、小林香菜（大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位に入り、世界選手権の女子マラソン日本勢では２０１９年ドーハ大会の谷本観月（７位）以来、３大会ぶりの入賞となった。早稲田大時代は競技部ではなく、「ホノルルマラソン完走会」というサークルで活動。ほぼ独力で２時間３０分台を