◇カーリング女子日本代表決定戦第2戦 フォルティウス 7−6 SC軽井沢クラブ（14日、稚内市みどりスポーツパーク）先に3勝を挙げたチームがオリンピック最終予選に出場できる代表決定戦。SC軽井沢クラブ2勝、フォルティウス1勝で迎えた第2戦（共に予選で1勝）は、互いにリードを奪い返す接戦。6−6で最終第10エンドまで突入します。第10エンド優位な後攻はフォルティウス。フォルティウスの最終投を残した段階で、ナンバー1＆2スト