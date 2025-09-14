北朝鮮が日米韓の軍事演習に強く反発しています。朝鮮中央通信によりますと、金正恩総書記の妹・金与正氏と、朴正天党中央軍事委員会副委員長が15日から始まる米韓の机上演習「アイアンメイス」と、日米韓が同じ時期に行う合同訓練「フリーダムエッジ」を批判する談話を相次いで発表しました。金与正氏は、日米韓が示す行動は「無謀な力自慢」だと批判し、朝鮮半島の周辺を選んで演習を行うことは「好ましくない結果をもたらす」と