多くのなでしこジャパン選手がプレーする英女子トップリーグのWSL。長谷川唯、藤野あおば、山下杏也加が所属するマンチェスター・シティは、12日に清家貴子、南萌華、角田楓佳擁するブライトンと対戦。1-1で迎えた後半29分になでしこのキャプテンでもある28歳の長谷川が決めた今季初ゴールが決勝点になり、2-1の逆転勝利を収めた。