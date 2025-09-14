国会議事堂近くのウェストミンスター橋で行われた集会で、英国旗とイングランドの旗を振る参加者/Christopher Furlong/Getty Images（ＣＮＮ）英国の首都ロンドンで１３日、極右勢力による反移民デモ「ユナイト・ザ・キングダム」が行われ、警官隊と衝突した。警察によると、参加者が物を投げつけるなどして、少なくとも２６人の警察官が負傷したほか、２５人が逮捕された。今回のデモは極右活動家トミー・ロビンソン氏が呼び掛け