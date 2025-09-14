脚本・バカリズム、豪華キャストが実在の西洋人物に扮し“音楽史上最大のスキャンダル”を描く映画『ベートーヴェン捏造』が12日から公開されている。これを記念し、山田裕貴（秘書シンドラー役）と古田新太（ベートーヴェン役）のメイキング写真と映像が公開された。【動画】せりふかアドリブかわからないメイキング映像原作は、かげはら史帆氏による歴史ノンフィクション『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』