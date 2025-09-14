陸上の世界選手権東京大会第２日（１４日、国立競技場を発着）、女子マラソンは午前７時３０分にスタート。日本勢は小林香菜（２４＝大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位となり、２０１９年ドーハ大会で７位だった谷口観月以来６年ぶりの入賞を果たした。優勝はペレス・ジェプチルチル（ケニア）で２時間２４分４３秒だった。日本勢は安藤友香（３１＝しまむら）、佐藤早也伽（３１＝積水化学）、小林が参戦。５キロ過ぎ佐藤