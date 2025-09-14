９月１４日の中山２Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝１６頭立て）でスレドナゴラ（牝２歳、美浦・田中勝春厩舎、父フィエールマン）に騎乗した柴田善臣騎手が２着に入り、９月６日に左肩の手術から復帰後５戦目で初連対を果たした。道中は中団で待機。直線は外に持ち出して勝ち馬に０秒２差まで迫って６番人気で２着に入ったが、「勝たなきゃだめだよ」と満足していなかった。