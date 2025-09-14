イギリス出身のミア・オブライエン容疑者（23）が、ドバイのアパートにて違法薬物所持の疑いで逮捕された。オブライエン容疑者は市内の中央刑務所に投獄されているが、そこは”地獄の刑務所”と悪名高く、あまりに過酷な環境から母親が必死の訴えを起こしているという──。【写真】〈ドバイ“地獄の刑務所”に収監・イギリス人女性（23）〉悪臭が漂う衛生環境、看守や警察官からの暴力が日常の日々オブライエン容疑者は弁護士