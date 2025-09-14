難コースの大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）で開催されているJLPGAメジャーの「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」。女子プロゴルファー日本一を決める大会であり、これまで数多くのヒロインを誕生させてきた。今回は国内メジャー初タイトルを目指す佐藤心結、国内メジャー2勝目を目指すプロ5年目の桑木志帆らの首位争いが注目された。【話題】“トリプルボギー不倫”の女子プロ2人が並んで映って物議を醸した仰天ポスター2006年