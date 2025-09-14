あなたは読めますか？突然ですが、「欠伸」という漢字読めますか？「あくびが出る」など普段から使う言葉ですが、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あくび」でした！「欠伸」は、眠気や疲労を感じたときに、大きく口を開けて深呼吸する生理現象のことを意味します。「授業中に欠伸をこらえる」「眠すぎて大きな欠伸が出た」……のように使います。「欠」は「かける」、「伸」は「のびる