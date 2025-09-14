あなたは読めますか？突然ですが、「劈く」という漢字読めますか？小説や詩などで見かける言葉ですが、普段の生活ではあまり馴染みがなく、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「つんざく」でした！「耳を劈くような叫び声」「闇を劈く一筋の光」……のように、大きな音や鋭い光が、突き破るように激しく響く様子を表すときに使われます。この漢字は、物を「切る」「裂く」といった意味を持ち、「劈頭