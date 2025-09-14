米男子ゴルフの秋季シリーズ、プロコア選手権は13日、カリフォルニア州ナパのシルベラード・リゾート（パー72）で第3ラウンドが行われ、久常涼は69で回り、通算8アンダー、208で12位に浮上した。首位とは8打差。70で回ったベン・グリフィン（米国）が16アンダーで首位を維持した。（共同）