【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日（日本時間１４日）、敵地でのジャイアンツ戦に１番指名打者で出場し、三回に５試合ぶりの本塁打となる４９号ソロを放った。バックスクリーンに飛び込む飛距離４５４フィート（約１３８メートル）の特大の一発。メジャーでは２００１〜０２年のアレックス・ロドリゲス（当時レンジャーズ）以来、２３年ぶりとなる２年連続の５０本塁打に王手をかけた。