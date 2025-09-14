「ジャイアンツ−ドジャース」（１３日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は３点を追う三回の第２打席でバックスクリーンへ４９号ソロを放った。先頭でウェブとの対戦。初球の変化球を見送り、２球目の甘いツーシームを完璧に捉えた。打球は中堅手が一歩動いただけであきらめる完璧な一撃。これでシュワバーに再び２本差と迫り、５０号に王手をかけた。スタンドイン直後、ベンチを見ながら両手をたたいた大谷。