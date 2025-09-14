北海道の農園に現れる野生のエゾユキウサギが、ブルーベリーを食べながら“農園のお掃除役”としても活躍している動画がXに投稿され、16万件の「いいね」を集めるなど注目を集めています。暑さでスズメバチが増える中、販売対象外の実を食べることで害虫発生を防ぎ、農園にとって思わぬ助けになっているのです。【写真】ブルーベリー畑の「小さな従業員」…その正体は！？投稿したのは、北海道美瑛町でハスカップやブルーベリーを