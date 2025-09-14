サッカーJ1・11位のファジアーノ岡山はきのう（13日）ホームで16位の名古屋グランパスと対戦しました。 ホーム2連勝中の赤のユニフォームファジアーノ岡山。前半、ボールキープするも得点することができず、後半16分には、名古屋に先制を許してしまいます。得点が奪えず迎えた、後半アディショナルタイム、DF田上大地がネットを揺らします。 終了間際に同点に追い付いたかに思