お子さんをどう育てていくのかという教育方針は家庭によってさまざま。正解もなければ不正解もないので、他人があれこれ口を出す権利もないものです。一方で自分が子育てを頑張っているがゆえに「この人の子育てってどうなんだろう？」と疑問に思ってしまうこともあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「見守るばかりの育児としっかり躾をする育児の差」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんは小