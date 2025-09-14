日本で暮らす中国人は、2024年に過去最多の約87万人を超えたという。しかし、なぜ彼らは日本へ移住をするのか。日本人が知らない中国人特有の思考と行動原理の背景には、いったい何があるのか、日本を代表する中国ウォッチャーが解説する。【画像】ひそかに日本に逃げ延びた可能性がある「絶世の美女」として有名な歴史上の人物『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』 (講談社現代新書)より、一部抜粋、再構成し