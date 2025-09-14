＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、地元での初優勝を狙う30歳・金澤志奈がトータル10アンダー・単独首位に立っている。【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイル2打差2位に桑木志帆。3打差3位タイに青木瀬令奈と佐藤心結、4打差5位タイには永峰咲希と小林光希が続いている。今季3勝の佐久間