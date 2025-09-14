明治安田J1アルビレックス新潟は、13日、ホームで清水エスパルスと対戦し、1－0で敗れました。ここまで9試合連続で勝利のないアルビ。ホームで清水エスパルスを迎え撃ちました。前半12分、キャプテン堀米が相手陣内でボールを奪うと、最後は長谷川がミドルシュート！これは相手キーパーに阻まれます。するとその4分後でした。相手に右サイドを突破され、最後はクロスから失点。先制点を