佐賀県内の６０歳代女性が５億円超をだまし取られたニセ電話詐欺事件で、県警は１３日、いずれも住所不定で無職の男（３６）、自称無職の男（５４）両容疑者を詐欺容疑で逮捕したと発表した。発表では、２人は氏名不詳者と共謀し、３月１９〜２２日に警察官などになりすまして「お金を資金拘束します」などと電話でうそを言い、女性から１億４１００万円をだまし取った疑い。３６歳の男は「受け子」に報酬を渡すといった管理役